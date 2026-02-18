Marmaris Yat Marin MFK Hazırlıklarını Sürdürüyor

Marmaris Yat Marin MFK, Bölgesel Amatör Ligin (BAL) 17. haftasında FDM Yapı Ereğlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Serkan Söğüt yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Marmaris Yat Marin Bilgin Özkaynak Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Ağırlık kaldırma, pas, top kapma çalışması yapan futbolcular, minyatür kaleli dar alan maçının ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, şut çalışması ve taktik ağırlıklı çalışma ile tamamlandı.

Antrenmanı izleyen Marmaris Yat Marin MFK Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, zorlu bir deplasmana hazırlandıklarını ve son haftalardaki mücadeleci bir takım olma kimliklerini bu hafta da sahaya yansıtmak istediklerini kaydetti.