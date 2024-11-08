Martens: Fenerbahçe'yi yenmek motivasyon kaynağıydı - Son Dakika
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Martens: Fenerbahçe'yi yenmek motivasyon kaynağıydı

Martens: Fenerbahçe\'yi yenmek motivasyon kaynağıydı

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens, Fenerbahçe'yi yenmenin ekstra motivasyon sağladığını belirtti.

08.11.2024 02:49
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Maarten Martens: Fenerbahçe'yi mağlup etmek ekstra bir motivasyon oldu

Olgucan KALKAN/ ALKMAAR - HOLLANDA, - AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, "Unutulmayacak bir akşamdı. İlk yarıda biraz zorlandık. İkinci yarı için çok mutluyum. Çok cesaretli bir oyun gösterdik. Biz böyle bir skora muhtaçtık. Evimizde Fenerbahçe'yi mağlup etmek ekstra bir motivasyon oldu" dedi.

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü hafta maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens açıklamalarda bulundu. Galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Maarten Martens, "Unutulmayacak bir akşamdı. İlk yarıda biraz zorlandık. Özellikle sol kanatta zorlandık. Dzeko da birkaç fırsat kaçırdı. İkinci yarı için çok mutluyum. Genç oyuncular muazzam oynadı. Çok cesaretli bir oyun gösterdik. Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Biz böyle bir skora muhtaçtık. Evimizde Fenerbahçe'yi mağlup etmek ekstra bir motivasyon oldu. Takım ruhumuz çok iyi. Takımımla ekstra bir gurur duyuyorum. Çünkü 8 tane genç oyuncudan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların şansı iyi değerlendirdiğini aktaran Martens, "Biz bu maça bugün hazırlanmadık. Genç oyuncuları sezon başından bu yana hazır tutuyoruz. Bugün de bu şansı iyi değerlendirdiler" sözlerini sarf etti.

'BU KONULARDA ZAMAN ZAMAN İYİYİZ'

Fenerbahçe'ye karşı baskı kurduklarını belirten Martens, "Yüksek baskı yapacağımızı biliyorduk. Bu konularda zaman zaman iyiyiz. Fenerbahçe'nin de hata yapacağını biliyorduk. İkinci yarıda 2 kez böyle şans yakaladık ama sonuçlandıramadık. Yine de hem yüksek toplarda hem de yerden toplarda baskıyı iyi kurduk. Bunda da başarılı olacağımızı biliyordum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Martens: Fenerbahçe'yi yenmek motivasyon kaynağıydı - Son Dakika

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