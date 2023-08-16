Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, sarı kırmızılı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı, Galatasaray maçı için sabırsız olduğunu söyledi.
Linnes yaptığı açıklamada, "Dört gözle Galatasaray maçını bekliyorum. Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak" dedi.
Klaksvik'i eleyen Molde'de galibiyet golünü takımın kaptanı olan Martin Linnes kaydetti. Norveçli oyuncu, 2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.
Son Dakika › Spor › Martin Linnes: Galatasaray Maçını Dört Gözle Bekliyorum - Son Dakika