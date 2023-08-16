Martin Linnes: Galatasaray Maçını Dört Gözle Bekliyorum

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, sarı kırmızılı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı, Galatasaray maçı için sabırsız olduğunu söyledi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Linnes yaptığı açıklamada, "Dört gözle Galatasaray maçını bekliyorum. Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak" dedi.

GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ

Klaksvik'i eleyen Molde'de galibiyet golünü takımın kaptanı olan Martin Linnes kaydetti. Norveçli oyuncu, 2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.