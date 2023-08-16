Martin Linnes: Galatasaray Maçını Dört Gözle Bekliyorum - Son Dakika
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Martin Linnes: Galatasaray Maçını Dört Gözle Bekliyorum

Son Güncelleme: 16.08.2023 01:31

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, sarı kırmızılı takımın eski yıldızı olduğunu ve Galatasaray maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Linnes, Galatasaray'da 6 harika yıl geçirdiğini ve bu maçın kendisi için çok özel olacağını belirtti. Ayrıca, Molde'nin Klaksvik'i elediği maçta galibiyet golünü atan Linnes, 2016-2021 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Molde'de forma giyen Martin Linnes, sarı kırmızılı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı takımın eski yıldızı, Galatasaray maçı için sabırsız olduğunu söyledi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Linnes yaptığı açıklamada, "Dört gözle Galatasaray maçını bekliyorum. Orada yaklaşık 6 harika yıl geçirdim. Bu benim için çok özel olacak" dedi.

GALATASARAY'DA FORMA GİYMİŞTİ

Klaksvik'i eleyen Molde'de galibiyet golünü takımın kaptanı olan Martin Linnes kaydetti. Norveçli oyuncu, 2016-21 yılları arasında Galatasaray forması giymişti.

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Martin Linnes, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Martin Linnes: Galatasaray Maçını Dört Gözle Bekliyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Martin Linnes: Galatasaray Maçını Dört Gözle Bekliyorum - Son Dakika
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