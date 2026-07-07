Martinez Görevinden Ayrılıyor - Son Dakika
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Martinez Görevinden Ayrılıyor

07.07.2026 01:49
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Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Dünya Kupası'na veda sonrası görevini bıraktı.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek elenmelerinin ardından görevinden ayrılacağını duyurdu.

Karşılaşma sonrasında konuşan Martinez, "Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz'in de takımın başında teknik direktör olarak geçirdiğim 3,5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi." ifadelerini kullandı.

Martinez, Portekiz Milli Takımı'ndaki görevini, selefi Fernando Santos'un çeyrek finalde Fas'a kaybettiği 2022 Dünya Kupası'nın ardından devralmıştı.

Portekiz, Martinez yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmış ancak Fransa'ya elenmişti.

Kaynak: AA

Portekiz, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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