Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası Kayseri\'de Başladı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu organizasyonunda düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası 21 ilden 646 sporcunun katılımı ile başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve 21 ilden 646 sporcunun katıldığı şampiyonada, 12-13 yaş minikler ile 14-15 yaş yıldızlar kategorisinde sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdulhadi Turus, şampiyona hakkında bilgiler vererek, "Geleneksel sporlarımızın bu kadar ilgi görmesi bizi çok mutlu etti. Görüyoruz ki, şehirlerimizde çocuklarımız özellikle kendi geleneksel sporlarına karşı çok büyük bir muhabbet duyuyor. Bizde bu muhabbeti boşa çıkartmamak için federasyon olarak 6 dalda çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın özellikle spora, gence ve çocuklara verdiği kıymet malumunuz. Geleneksel sporlarımız sağlıklı gençler ve güvenli şehirler oluşmasına sebebiyet veriyor. Eğer çocuklarımız sporla, kendi geleneksel kültürüyle donandığı zaman şehirlerimizde güvenli olacak. Eğer çocuklarımız geleneksel sporlarıyla kendilerini geliştirdikleri zaman sağlıklı çocuklar olacaklar. Bu sağlık sadece fiziki sağlık değil. En önemli sağlık düşünebilme kabiliyeti.. Sağlıklı düşünebilmek bugün dünyanın en büyük problemi. Geleneklerine bağlı çocuklar sağlıklı yetişecek, düşünecek ve güzel bir dünya oluşturacak. Bizde federasyon olarak bunun için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da, "Dünya spor başkenti olan şehrimizdeyiz. Köklerini değerlerimizden alan kadim medeniyetimizin geleneksel spor dallarından biri olan mas güreşinde birçok ilke şehrimizde imza atıyoruz. Bu şampiyona öncesinde Kayseri'de son 6 ay içerisinde antrenör eğitimleri ve hakem kursları düzenledik. Geleceğe yön verecek, bizi biz yapan değerlerimizin önemli bir parçası olan mas güreşinin şampiyonasına ev sahipliği yapmak bizlere büyük bir mutluluk ve gurur veriyor" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, şampiyonanın Kayseri'de olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu şehir geleneklerine ve kültürlerine aşık bir şehir. Geleneksel ve kültürüne aşık bir şehir de geleneksel sporun Türkiye Şampiyonası mutluluğunu yaşadık. Bundan sonra mas güreşinde hep beraber yürüyeceğiz. Kayseri diye bir gerçek olacak. Kayseri mas güreşinin parlayan yıldızı olacak. Ayrıca geleneksel sporumuzun Türkiye'de son zamanlarda ortaya koyduğu iddia ve meydan okuma için federasyonumuza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ