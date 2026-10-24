Masa Tenisi Federasyonu genel kurulunda raporlar ibra edildi, Koç teşekkür etti

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun 7. Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen genel kurulda, yönetim kurulunun faaliyet ve denetleme kurulu raporları ibra edildi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, konuşmasında genel kurula katılan delegelere teşekkür etti.

Genel kurul, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.