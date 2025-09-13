Masa Tenisi Federasyonu\'ndan Önemli Atama

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, olimpik performans direktörlüğü görevi için Daniela Dodean Monteiro ile anlaştı.

Federasyonun açıklamasında Daniela Dodean Monteiro'nun masa tenisinde Avrupa'nın başarılı isimleri arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rumen antrenör, olimpik kadro sporcularının performanslarını, planlamalarını ve kamplarını yakından takip edecek olup, olimpik kota alma noktasında süreci yönetecektir. Bu bağlamda kurulan teknik ve atletik performans ekibi sürece destek olacaktır. Antrenörlere, performans ekibine ve sporculara başarılar diliyoruz." denildi.