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Masa Tenisi Federasyonu'nun yeni başkanı Oktay Çimen oldu - Son Dakika

Masa Tenisi Federasyonu'nun yeni başkanı Oktay Çimen oldu

05.11.2021 00:57
Masa Tenisi Federasyonu'nun yeni başkanı Oktay Çimen oldu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun (TMTF) seçimli 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleşti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun (TMTF) seçimli 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara'da gerçekleşti. 209 delegeden 111 oy alan Oktay Çimen, TMTF'nin yeni başkanı oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği ve yeni başkanı ile yönetim ekibinin seçildiği 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Federasyon yöneticilerinin ve üyelerinin katılımı ile düzenlenen genel kurul, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Yaprak'ın açılış konuşmasıyla başladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçmiş yıllarına ait yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ayrı ayrı ibra edilmesi için oylamaya sunulmasıyla devam etti.

Genel kurul toplantısında, federasyon içerisinde uygulanacak yeni kararların da oylanmasının ardından yeni genel başkanı, yönetimi, denetleme kurulunu ve disiplin kurulunu seçmek üzere oylamaya gidildi. 209 delegenin yeni yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gittiği seçimde, oyların 111'ini alan Oktay Çimen, 94 oy alan Kerim Koç'u geride bırakarak yeni başkan seçildi. Kullanılan 4 oy ise geçersiz kabul edildi. - ANKARA

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Masa Tenisi Federasyonu'nun yeni başkanı Oktay Çimen oldu - Son Dakika Spor


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