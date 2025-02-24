Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Denizli\'de Yapıldı

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Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Hasan Güngör Spor Salonu'nda, 14 ilden 125 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası, 22-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Hasan Güngör Spor Salonu'nda, 14 ilden 35 erkek, 20 kız takımı olmak üzere 125 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva büyük bir heyecana sahne oldu. İki gün süren karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası'nda, Türkiye Şampiyonası'na katılacak takımlar da belirlendi. Erkekler kategorisinde birinci Selçuklu Belediyesi, ikinci Karatay Belediyesi(A) takımı olurken, Denizli B.Ş.B. takımı üçüncü, Karatay Belediyesi(B) takımı ise dördüncü oldu. Kızlar kategorisinde ise Selçuklu Belediyesi Grubu şampiyon olurken, Mavi Ege İkinci, Muğla B.Ş.B. üçüncü, Bodved takımı ise dördüncülüğü elde etti. Şampiyon olan takımlara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından takdim edildi. - DENİZLİ