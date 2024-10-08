Masa Tenisi Küçükler Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Masa Tenisi Küçükler Şampiyonası Tamamlandı

Masa Tenisi Küçükler Şampiyonası Tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen şampiyonada şampiyonlar belirlendi, genç sporcular ödüllerini aldı.

08.10.2024 14:10
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, Afyonkarahisar Çiğiltepe ve Tınaztepe Spor Salonlarında tamamlandı.

Türkiye'nin dört bir yanından katılım sağlayan sporcular, zorlu karşılaşmalar sonucunda dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Hem kızlar hem de erkekler kategorilerinde şampiyonların belirlendiği turnuva, masa tenisi sporuna olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül törenine, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Müdürü Hakan Kıvrık katıldı. Başarılı sporculara ödüllerini takdim eden yetkililer, gençlerin masa tenisi sporuna gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Kızlar kategorisinde kıyasıya geçen mücadelelerin ardından birincilik kürsüsüne çıkan isim Ela Su Yönter oldu. İkincilik kürsüsüne Emine Aydınay çıkarken, üçüncülüğü ise Belinay Davuş ve Duru Beril Tok paylaştı.

Erkekler kategorisinde ise şampiyonluğa Ali Enes Seren adını yazdırdı. Tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik ünvanına kavuşan Seren, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla göz doldurdu. İkinci sırada Ahmet Çelik yer alırken, üçüncülük ödülünü ise Aras Aydın ve Ahmet Yiğit Gürpınar paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Masa Tenisi Küçükler Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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