Mason Greenwood İstanbul\'a Geldi

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u İstanbul'a getirdi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'dan kadroya dahil edilen Greenwood, THY'nin Manchester - İstanbul seferiyle İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcuyu taşıyan uçak, 16.30 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı. Greenwood ve ailesini, İstanbul Havalimanı'nda sarı-lacivertli yöneticiler karşıladı. İngiliz futbolcuyu karşılamak için havalimanına gelen Fenerbahçeli taraftarlar da Greenwood'a sevgi gösterilerinde bulundu. İngiliz futbolcu ve ailesi daha sonra kendilerini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

Mason Greenwood, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.