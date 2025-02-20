Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonası\'nda Altın Madalya Hedefliyor

Spor

SAMSUN'da 2019 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası 'nda altın madalya kazanan İtalyan sporcu Massimiliano Mandia, bu yıl da şampiyonluk hedefliyor. Mandia, "2019'da Samsun 'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nı da ben kazanmıştım. Bu başarıyı tekrar etmek için buradayım" dedi.

Samsun'da 26 Şubat - 2 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya kazanan İtalyan sporcu Massimiliano Mandia, 17-23 Şubat tarihleri arasında Samsun Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2025 Salon Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmak istiyor. İtalya, şampiyonaya 32 sporcu ile katıldı.

'BAŞARIYA TEKRAR ETMEK İSTİYORUM'

2019'daki başarısını tekrarlamak istediğini belirten İtalyan okçu Massimiliano Mandia, "İtalya'dan yarışmaya katılıyorum. Buraya Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak için geldim. 2019'da Samsun'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nı da ben kazanmıştım. Bu başarıyı tekrar etmek için buradayım" diye konuştu.

'TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI BURADA YENMEK ÇOK ZOR'

Türk Milli Takımı'nın güçlü rakiplerden biri olduğunu vurgulayan Mandia, "Türk Milli Takımı, dünyadaki en önemli ve en güçlü takımlardan bir tanesi. Hem sporcularına hem de antrenörlerine çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün daha da güçleniyorlar. Burada onları yenmek çok zor olacak" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİM OLİMPİYATLARI KAZANMAK

Her yarışmada en yüksek noktaya ulaşmaya çalıştığını belirten Mandia, "Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabi ki en büyük hayalim olimpiyatları kazanmak" diye konuştu.