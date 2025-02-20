Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonası\'nda Altın Madalya Hedefliyor

2019 yılında Samsun'da düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İtalyan okçu Massimiliano Mandia, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyor. Mandia, Türk Milli Takımı'nın güçlü bir rakip olduğunu vurguladı ve en büyük hayalinin olimpiyatları kazanmak olduğunu belirtti.

20.02.2025 13:19  Güncelleme: 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SAMSUN'da 2019 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İtalyan sporcu Massimiliano Mandia, bu yıl da şampiyonluk hedefliyor. Mandia, "2019'da Samsun'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nı da ben kazanmıştım. Bu başarıyı tekrar etmek için buradayım" dedi.

Samsun'da 26 Şubat - 2 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay erkekler kategorisinde altın madalya kazanan İtalyan sporcu Massimiliano Mandia, 17-23 Şubat tarihleri arasında Samsun Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2025 Salon Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmak istiyor. İtalya, şampiyonaya 32 sporcu ile katıldı.

'BAŞARIYA TEKRAR ETMEK İSTİYORUM'

2019'daki başarısını tekrarlamak istediğini belirten İtalyan okçu Massimiliano Mandia, "İtalya'dan yarışmaya katılıyorum. Buraya Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak için geldim. 2019'da Samsun'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nı da ben kazanmıştım. Bu başarıyı tekrar etmek için buradayım" diye konuştu.

'TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI BURADA YENMEK ÇOK ZOR'

Türk Milli Takımı'nın güçlü rakiplerden biri olduğunu vurgulayan Mandia, "Türk Milli Takımı, dünyadaki en önemli ve en güçlü takımlardan bir tanesi. Hem sporcularına hem de antrenörlerine çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün daha da güçleniyorlar. Burada onları yenmek çok zor olacak" dedi.

EN BÜYÜK HAYALİM OLİMPİYATLARI KAZANMAK

Her yarışmada en yüksek noktaya ulaşmaya çalıştığını belirten Mandia, "Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabi ki en büyük hayalim olimpiyatları kazanmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, İtalya, Samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:30:33. #1.11#
SON DAKİKA: Massimiliano Mandia, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.