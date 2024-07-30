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- Mattia Croci-Torti: "Beraberlikten sonra reaksiyon gösteremedik"

İSTANBUL - Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Üzgünüm, buradan daha fazla bir şeyler çıkarabildik. Beraberlikten sonra reaksiyon gösteremedik. İki maçta da Fenerbahçe'yi zorladık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında İsviçre ekibi Lugano deplasmanda mücadele ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, "Biz iyi hazırlandık, buraya kazanmaya geldik. Mourinho'nun bizi tebrik etmesi ve iyi oymamamızın bize faydası yok. Fenerbahçe bizden daha kalite bir takımdı. Kendi takımımla gurur duyuyorum. Çok karakterli bir takımım var. Avrupa'da şansımız var. Daha çok lige odaklanmak istiyoruz. Fenerbahçe ikinci devreye çok baskılı başladı. Bu bizi biraz zorladı. Dzeko gibi forvetleri vardı. Inter'de, Manchester City'de oynamış, çok kaliteli bir oyuncu. İlk maçta da gollerini attı. Bugün de kalitesini gösterdi. Üzgünüm, buradan daha fazla bir şeyler çıkarabildik. Beraberlikten sonra reaksiyon gösteremedik. İki maçta da Fenerbahçe'yi zorladık. Mourinho gibi bir hocaya karşı oynamak ve ondan bu sözleri duymak gurur verici" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon oynadıkları Beşiktaş maçının hatırlatılması üzerine Torti, "Fenerbahçe, Beşiktaş'a göre daha kaliteli bir takım. Geçen sene Beşiktaş zorluk çekiyordu. Seyircisi, takımını ve yönetimini ıslıkladı o maçta. O bizim için bir avantajdı. Fenerbahçe yeni hocasıyla, seyircisi önünde daha kaliteli bir takımdı" diye cevap verdi.

İsviçreli teknik adam, Fenerbahçe'nin diğer futbolcularının gelmesiyle daha iyi bir takım olacağını da sözlerine ekledi.