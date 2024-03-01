Mauro Icardi, Beşiktaş\'a karşı 3 derbide 5 gol attı

Özgür Özel ilk kez anlattı: Hatay için Mert Fırat'la da görüştük

31 Mart seçimleri öncesi Hatay'da yaşanan adaylık tartışmaları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Oyuncu Mert Fırat'a "Seni ankete koyalım mı?" diye sorduklarını aktaran Özel, "Çok tatlıdır Mert, Hataylı. Mert dedi ki 'Abi 30 günde 28 gün turnem var, ne anketi?' Resmi bir teklif götürmedik ama parti meclis üyemiz veya MYK'dan olur alıp da bize söyleseydi ankete koyacaktık" dedi.