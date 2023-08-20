Mauro Icardi'den rakiplerine gözdağı: Daha çok gol atacağım - Son Dakika

Mauro Icardi'den rakiplerine gözdağı: Daha çok gol atacağım

Son Güncelleme: 20.08.2023 00:45

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarda kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca hırslı bir oyuncu olduğunu ve daha çok gol atmaya çalışacağını ifade etti.

Son şampiyon Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİZ KAZANDIK O YÜZDEN MUTLUYUM"

Arjantinli yıldız, "Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum" dedi.

"ÇOK GOL ATMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Attığı gollere de değinen Icardi, "Tabii ki ben hırslı bir oyuncuyum. Olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak ama bununla birlikte daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor. Bu sezon da olabilecek en yüksek noktaya çıkmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi'den rakiplerine gözdağı: Daha çok gol atacağım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mauro Icardi'den rakiplerine gözdağı: Daha çok gol atacağım - Son Dakika
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