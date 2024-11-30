Mauro Icardi mahkemeye çıktı - Son Dakika
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Mauro Icardi mahkemeye çıktı

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile olan hukuki ihtilaflarının bir parçası olarak psikolojik değerlendirmelerden geçmek üzere mahkemeye çıktı.

30.11.2024 10:10  Güncelleme: 10:25
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Wanda Nara ile boşanma davasında mahkemeye çıktı.

MAHKEMEYE ÇIKTI

Wanda Nara, yıldız golcüye Arjantin'de boşanma davası açmıştı. Icardi, Icardi boşanma davasında psikolojik değerlendirme için Buenos Aires'te mahkemeye çıktı.

2022'de de ilişkileri sona ermeye yaklaşan çift, 2023 yılında barışmıştı. Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlaması işleri geri dönülemez bir hale getirdiği ifade ediliyor. Icardi'nin de boşanma davasını yürüten ceza avukatı Angela Burgos ile yeni bir ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Mauro Icardi mahkemeye çıktı

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Son Dakika Spor Mauro Icardi mahkemeye çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman Kaan:
    Kadın milleti psikoloji mi bırakır adamda, evli hangi erkeğin psikolojisi normal 23 3 Yanıtla
  • Melih Özdemir:
    Dest-i Kaşardi 2 0 Yanıtla
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