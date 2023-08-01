Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını açıkladı - Son Dakika
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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını açıkladı

01.08.2023 17:22

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendiğinde ailesinin verdiği tepkiyi ve yaşadıklarını anlattı. Wanda, çocuklarının ağladığını ve her şeyin yıkıldığını hissettiğini söyledi. Ayrıca, hastalığını öğrenmek için yapılan testlerin henüz kesin sonuç vermediğini belirtti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendiğinde ailesinin verdiği tepkiyi ve yaşadıklarını anlattı.

"MAURO KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ"

Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan Wanda, "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu" dedi.

"MAURO'YA ÖLECEĞİM DEDİM"

Açıklamalarına devam eden Wanda, "Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Erhan Yılmaz: Yazıyı iki sefer okudum hastalığını anlatan veya anlayan biri varsa açıklasın Cevap Yaz 80 0 Yayından Kaldır
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Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

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