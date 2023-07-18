Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara hastalık sonrası konuştu

Süper Lig devi Galatasaray'ın sabırsızlıkla beklediği Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yaşadığı hastalık sonrası ilk kez konuştu.
Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü yılda bir kez yaptığım gibi rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu Mauro Icardi ile her konuda anlaştı. Fakat Wanda Nara'nın hastalığı sonrası Arjantinli yıldızın Türkiye'ye gelişi gecikti. Wanda'nın test sonuçlarına göre Icardi'nin Türkiye'ye geliş tarihi netlik kazanacak.
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