Mauro Icardi\'nin Galatasaray\'daki geleceği için bomba iddia

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için ülkesi Arjantin'den çok konuşulacak bir transfer iddiası geldi.

RIVER PLATE İSTİYOR

Arjantin basınından Diario Ole Gazetesi'nden Renzo Pantich'in haberine göre; Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren ve hem takımın hem de taraftaların vazgeçilmezlerinden olan Mauro Icardi için River Plate harekete geçti.

"GALATASARAY'DAKİ SON SEZONU"

Haberde Icardi'nin Galatasaray'daki son sezonunu yaşadığı, sezon sonunda River Plate'e transfer olabileceği iddia edildi. Aynı haberde Arjantin ekibinin bu transfer için 15 milyon euro bütçe ayırdığı bilgisi de verildi. Öte yandan garanti ücreti 6 milyon euro olan tecrübeli forvet, sponsorlar ve başkan Dursun Özbek'in desteğiyle 4 milyon euro daha ödeniyor. Galatasaray'dan net 10 milyon euro kazanan 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde özel uçak dışında ev kirası ve çocukların okulu gibi masrafları içeren bonuslar da yer alıyor.

GALATASARAY KARİYERİ

Mauro Icardi, şu ana kadar Galatasaray formasıyla 83 maça çıktı. Icardi, bu karşılaşmalarda 58 gol attı ve 22 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.