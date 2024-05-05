Mauro Icardi, Sivasspor maçında 23. golünü attı - Son Dakika
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Spor

Mauro Icardi, Sivasspor maçında 23. golünü attı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Sivasspor maçında attığı 2 golle Süper Lig'deki gol sayısını 23'e çıkardı. Icardi, son 7 maçta ise 9 gol atmış oldu.

05.05.2024 21:03
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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Sivasspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki 23. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evine Sivasspor'u 6-1 yenerken, sarı-kırmızılıların Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, 2 gol kaydetti. Maçın 59. dakikasında Dries Mertens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içine hareketlenen Icardi, kale önünde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı. Müsabakanın 85. dakikasında yine sahneye çıkan Arjantinli futbolcu, Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası yakından yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve skor 6-1 oldu.

31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 23'e çıkardı. Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 7 maçta 9. golünü attı.

Mauro Icardi 11'de başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mauro Icardi, Sivasspor maçında 23. golünü attı - Son Dakika

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