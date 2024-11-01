Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak ihtimal ortaya çıktı - Son Dakika
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Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak ihtimal ortaya çıktı

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'ye talip olan River Plate'in ısrarı sürüyor. Bu transferin maddi anlamda Arjantin kulübünün boyunu aşacağı ve düşük olan gerçekleşme ihtimalinin Wanda Nara'ya bağlı olduğu öne sürüldü.

01.11.2024 19:12
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Arjantin'in köklü kulüplerinden River Plate, uzun süredirGalatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için nabız yoklamaya devam ediyor. İmkansız olarak görülen transferin gerçekleşmesi tek bir ihtimal var.

TRANSFER İMKANSIZ GİBİ

ESPN'e konuşan eski Arjantinli futbolcu Diego Latorre, Icardi'nin River Plate'e transfer olabileceğini ileri sürümüştü. Latorre'nin bu iddiasına yanıt bir başka Arjantin medya kuruluşundan geldi. TyC Sports muhabiri Damian Augusto Villagra'nın haberine göre; Mauro Icardi'nin River'a transferi neredeyse imkansız. Arjantinli yıldızın Galatasaray'da kazandığı yıllık ücreti River Plate'in karşılamasının çok zor olduğu belirtilirken, futbolcunun sarı kırmızılılar ile 1.5 yıllık sözleşmesinin daha bulunduğu da hatırlatıldı.

TEK İHTİMAL WANDA NARA

Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun Arjantin'e dönmesinin ancak aile kararıyla gerçekleşebileceği ifade edildi. Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Arjantin'de çalışmaya devam etmeyi düşündüğü ve bu durumun yıldız futbolcuyu ülkesine dönme konusunda etkileyebileceği ileri sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki tecrübeli golcü, bu karşılaşmalarda 6 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.

Mauro Icardi\'yi Galatasaray\'dan koparacak ihtimal ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak ihtimal ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sudem meliss:
    Oynar bu it soyu ayrılmaz kale dibinde bekler beleş oyuncu 12 34 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Yandaş son dakika haber yine attın 16 4 Yanıtla
  • KaraKartal:
    ferhat kardeşim yaşını bilmiyorum, çocuk musun yetişkin misin? yapma artık. rezil sözleri cümleleri okumaktan tiksiniyorum. haber okumak istiyorum sadece kardeşim. BEŞİKTAŞLI duruşu göster. düzgün akıllıca yorumlar yap ki saygı gör sen de. çok kötü gösteriyorsun bizi ayıp. 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    karakartal ben BEŞİKTAŞLI duruşunun ta kendisiyim bırak bu işleri 24 saat burada BEŞİKTAŞA bana diğer siyah beyazlılara hatta fenerbahçelilere küfür ediliyor onları görmeyipte beni görüyorsan yazık sana arkadaşım başka birşey demiyorum 4 5 Yanıtla
  • ferhat eser:
    wandanın maması talat yelbuz :)) 2 6 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    icardi gidiyorsa gitsin karısı kalsın 4 1 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    Ferhat haklı sövmeyin ona ben babası olarak çok üzülüyorum:)) 0 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SİCARDİ nin DONDURMA YALAYICISI FERHAT 8TAŞ 0 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    EZİKTAŞIN EYT Lİ BECERİKSİZLER ORDUSUNU TEK BAŞİNA DONUNDA SALLAYAN ADAMIN ADIDIR ICARDI 0 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    LEVENT TASDELEN TEK SENMISIN BABASI INANMAM 0 0 Yanıtla
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