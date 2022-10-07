Mavi Kelebekler galibiyet peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

Mavi Kelebekler galibiyet peşinde

07.10.2022 12:36
Mavi Kelebekler galibiyet peşinde

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında beklenmedik bir mağlubiyet alan Mavi Kelebekler, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Tekirdağ deplasmanında galibiyet arayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 3'üncü haftasında sahasında beklenmedik bir mağlubiyet alan Mavi Kelebekler, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Tekirdağ deplasmanında galibiyet arayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi, 4'üncü hafta maçlarıyla devam ediyor. İlk iki haftada önemli galibiyetler elde eden Konyaaltı Belediye Spor Kulübü, 3'üncü hafta mücadelesinde kendi evinde istemediği bir mağlubiyet aldı. Maçın son anlarına kadar skoru önde götürdüğü karşılaşmada Kastamonu'yu elinden kaçıran Mavi Kelebekler, hiç ara vermeden hafta sonu karşılaşacağı Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif AŞ maçının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı devam eden Sanja hariç tam kadro çalışmalarına devam eden Konyaaltı, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Tekirdağ maçını kazanarak kaldığı yerden yoluna devam etmek istiyor. 9 Ekim Pazar günü saat 15: 00'de Tekirdağ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadeleyi hentbolseverler Konyaaltı Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak takip edebilecek. Kastamonu karşısında alınan mağlubiyetin sezon içerisinde telafisinin olabileceğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Takımımız ligin en güçlü ekiplerinden biri. Sporcularımıza güveniyorum. Tekirdağ karşında takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi Tekirdağ haberi... Tekirdağ'da bir otomobilde 3 bin 741 uyuşturucu hap ele geçirildi Drift şov pahalıya patladı Drift şov pahalıya patladı Kireç sökücü içen 3 çocuk hastanelik oldu Kireç sökücü içen 3 çocuk hastanelik oldu
Kaynak: İHA

Kastamonu, Konyaaltı, Tekirdağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mavi Kelebekler galibiyet peşinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 18:52:32. #1.12#
SON DAKİKA: Mavi Kelebekler galibiyet peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement