Mavi Kelebekler gücüne güç kattı

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyespor, geçtiğimiz sezonu 4'üncü bitiren ve Türkiye Kupası'nda da final oynama başarısı gösteren kadrosunu yeni transferlerle güçlendirdi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 4'üncü sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda final oynama başarısı göstererek Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazanan Konyaaltı Belediyespor, iç ve dış transferde anlaştığı isimlerle yeni sezona da iddialı hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın kadrosunda yer alan Isabelle Mben Beniang, Beyzanur Türkyılmaz, Ivana Gakidova, Monika Janeska, Dönegül Bozdoğan, Bilgenur Öztürk, Ceylan Aydemir, Alexandra Sannikova, Sanja Premovic, Alena Ikhneva ve Edanur Kılıç ile yeniden anlaşma sağlayan Konyaaltı'nda Zeljana Stojak ve Merve Özkaşıkçı takımdan ayrılan isimler oldu.

"Önemli transferler yapıldı"

Yeni sezonda hem lig hem de kupada zirveyi hedefleyen Konyaaltı Belediyespor, iç transferde kadrosunun tamamına yakınını korurken, dış transferde de önemli isimleri kadrosuna kattı. Sevilay İmamoğlu Öcal ve Yasemin Şahin gibi tecrübeli isimlerin yanında Sinem Vatan, Cansu Akalın, Yağmur Bembeyaz ve Elif Sıla Aydın gibi önemli oyuncularla anlaşma sağlayan Konyaaltı Belediyespor kadrosunda şu an için 17 isim bulunuyor. Yeni sezonda yeni hedefler koyduklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu hedefler doğrultusunda transferler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Önceki sezonda Avrupa Kupaları'na katılma hakkı kazanarak önemli bir başarı sağladıklarını söylene Esen, "Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde iki yılı geride bıraktık. Bu süreçte iyi bir grafik çizdiğimize inanıyorum. Ligde elde ettiğimiz galibiyetler ile ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Yeni sezon için hazırlıklarımız devam ediyor. Teknik ekibimiz ihtiyaç duyulan mevkilere yeni takviyeler yaptı. Biz aynı zamanda alt yapıya da önem veriyoruz. Alt yapımızda yetişen sporcularımızı A takıma kazandırıyoruz. Kentimizde sportif faaliyetleri elimizden geldiğince artırmaya ve gençlerimizi spora daha fazla yönlendirmeye gayret gösteriyoruz" şekilde konuştu. - ANTALYA