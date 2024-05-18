Max Verstappen Emilia-Romagna Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak - Son Dakika
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Max Verstappen Emilia-Romagna Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak

Max Verstappen Emilia-Romagna Grand Prix\'sine ilk sıradan başlayacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. etabı olan Emilia-Romagna Grand Prix'sinde Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, sıralama turlarında elde ettiği 1 dakika 14.746 saniyelik dereceyle ilk sıraya yerleşti. Bu sonuçla Verstappen, üst üste 8. kez pole pozisyonu kazanarak Ayrton Senna'ya ait rekora ortak oldu. Yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

18.05.2024 20:13
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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Imola kentinde yer alan 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 14.746 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Üst üste 8. kez pole pozisyonu kazanan Verstappen, Ayrton Senna'ya ait rekora ortak oldu.

Hollandalı sürücünün 0.074 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.091 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) üçüncü sırayı aldı.

Emilia-Romagna Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.

Kaynak: AA

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