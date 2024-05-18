Max Verstappen Emilia-Romagna Grand Prix\'sine ilk sıradan başlayacak

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. etabı Emilia-Romagna Grand Prix'sine Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

İtalya'nın Imola kentinde yer alan 4,9 kilometrelik Enzo ve Dino Ferrari Pisti'nde 63 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 14.746 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk cebe yerleşti.

Üst üste 8. kez pole pozisyonu kazanan Verstappen, Ayrton Senna'ya ait rekora ortak oldu.

Hollandalı sürücünün 0.074 saniye arkasındaki Avustralyalı Oscar Piastri (McLaren) ikinci, 0.091 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) üçüncü sırayı aldı.

Emilia-Romagna Grand Prix'si yarın TSİ 16.00'da koşulacak.