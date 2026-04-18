Mazıdağı Fosfatspor Play-Off\'ta

TFF 3. Ligde sezonun son haftasında Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor, sahasında karşılaşması gereken Hacettepe 1963 Spor'un maça çıkmaması üzerine maçtan 3-0 hükmen galip sayıldı.

Kritik mücadelede rakip takımın sahaya çıkmaması sonrası hanesine 3 puan yazdıran Mazıdağı Fosfatspor, bu sonuçla puanını 47'ye yükseltti. Mardin ekibi, ligi 5. sırada tamamlayarak Play-Off potasına girmeyi başardı. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Mazıdağı temsilcisi, elde ettiği bu sonuçla üst lig hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj yakaladı.

Play-off mücadelesine katılacak olan Mazıdağı Fosfatspor'da gözler şimdi bir üst lige çıkma yolunda oynanacak karşılaşmalara çevrildi. - MARDİN