Mazıdağı\'nda Cumhuriyet Satranç Turnuvası Başladı

Spor

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde okullararası düzenlenen Cumhuriyet satranç turnuvası öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.

Mazıdağı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladığı okullararası Cumhuriyet satranç turnuvası öğrencilerin yoğun ilgi ve katılımıyla start verildi.

İki gün sürecek yarışmaya katılım sağlayan satranç sevdalısı gençler, altı tur sürecek müsabakada ter dökecek.

Müsabaka sonunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde yarışan öğrencilerden 1. olan öğrenciye çeyrek altın, 2. Olacak öğrenciye gram altın ve 3 olan öğrenciye ise 1500 TL ödül verilecek. Ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamasında takdim edilecektir.

Mazıdağı Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, öğrencilerin satranca ilgi duyduklarından dolayı onları tebrik ederek, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

Yarışmaya gösterilen yoğun katılımdan dolayı okul idarecilerine ve öğrencilere teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Çete, bu tür etkinlikleri daha sık yapacaklarını ifade etti. - MARDİN