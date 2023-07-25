Mbappe, Al Hilal'in 700 milyon euroluk teklifini reddetti - Son Dakika
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Mbappe, Al Hilal'in 700 milyon euroluk teklifini reddetti

25.07.2023 20:33

PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe, Al Hilal'in yaptığı 700 milyon euroluk dev teklifi reddetti. Geçtiğimiz sezonu PSG'de geçiren ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Mbappe, Al-Hilal'dan gelen teklifi reddederek Real Madrid'e transfer olmayı tercih etti. Geçtiğimiz sezon 43 resmi maça çıkan Mbappe, 41 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

PSG'de kadro dışı kalan Kylian Mbappe, Al Hilal'in yaptığı 700 milyon euroluk dev teklifi reddetti.

DEV TEKLİFİ REDDETTİ

Geçtiğimiz sezonu PSG'de geçiren ve takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Kylian Mbappe'ye, Al-Hilal'dan tarihi bir teklif gelmişti. Ancak Fransız yıldız gelen teklifi reddetti.

REAL'E GİTMEK İSTİYOR

ESPN'de yer alan habere göre, Kylian Mbappe bu teklifi İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak için reddetti.

50 GOLE ETKİ ETTİ

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 43 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 41 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

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Kylian Mbappe, Real Madrid, Al Hilal, PSG, Spor, Son Dakika

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