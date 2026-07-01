Mbappe, Dünya Kupası'nda Messi'yi Yakaladı - Son Dakika
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Mbappe, Dünya Kupası'nda Messi'yi Yakaladı

Mbappe, Dünya Kupası\'nda Messi\'yi Yakaladı
01.07.2026 09:58
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Kylian Mbappe, İsveç maçında 2 gol atarak gol kralı yarışında Messi ile eşitlendi.

FRANSA'nın 3-0 kazanarak son 16 turuna yükseldiği İsveç maçında 2 gol atan Kylian Mbappe, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışında 6 gole ulaşarak Messi'yi yakaladı.

Fransız yıldız, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde 18 gol atarak bu alanda 2'nci sırada yer alıyor. Dünya Kupaları tarihinde attığı 19 golle en çok gol atan futbolcu olan Lionel Messi'nin sadece 1 gol gerisinde olan Mbappe'nin performansı kamuoyu tarafından sıkı takibe alındı. Ayrıca 2 de asisti bulunan Fransız yıldız, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar yaptığı 8 gol katkısı ile en çok gol katkısı sağlayan futbolcu olarak performansını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Mbappe, Dünya Kupası'nda Messi'yi Yakaladı - Son Dakika

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