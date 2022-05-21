Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı - Son Dakika
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Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı

21.05.2022 17:11

Real Madrid'e gitmesi beklenen Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe herkesi şaşırttı. Haziran ayında sözleşmesi bitecek Fransız golcü, kulübüyle mukavele yenilemeye karar verdi. Bu gelişmeden sonra Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, Real Betis karşılaşmasının devre arasında soyunma odasına inerek futbolculara Mbappe'nin transfer olmayacağını söylediği iddia edildi.

ayında Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması bekleniyordu. Fransız yıldız hakkında çıkan tüm haberleri boşa çıkararak, PSG ile sözleşme yenilemeye karar verdi.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESMEN AÇIKLAYACAK

Kylian Mbappe, Real Madrid'in teklifini geri çevirerek Fransız devi Paris Saint-Germain ile yola devam kararı aldı. Yıldız golcünün kısa süre içerisinde bu kararını resmen duyurması bekleniyor.

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PEREZ SOYUNMA ODASINDA FUTBOLCULARA HABERİ VERDİ

Transferin gerçekleşmeyeceğini öğrenenen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Betis maçının devre arasında soyunma odasına inerek son durumu futbolcularına açıkladı. Perez'in, Real Madrid'in yıldızlarına, Mbappe transferinin gerçekleşmeyeceğini söylediği ifade edildi.

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