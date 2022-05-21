ayında Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olması bekleniyordu. Fransız yıldız hakkında çıkan tüm haberleri boşa çıkararak, PSG ile sözleşme yenilemeye karar verdi.
Kylian Mbappe, Real Madrid'in teklifini geri çevirerek Fransız devi Paris Saint-Germain ile yola devam kararı aldı. Yıldız golcünün kısa süre içerisinde bu kararını resmen duyurması bekleniyor.
Transferin gerçekleşmeyeceğini öğrenenen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Real Betis maçının devre arasında soyunma odasına inerek son durumu futbolcularına açıkladı. Perez'in, Real Madrid'in yıldızlarına, Mbappe transferinin gerçekleşmeyeceğini söylediği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı - Son Dakika