Mbappe'nin ilk kaptanlık maçında Fransa, Hollanda'yı gole boğdu

Fransa ile Hollanda, EURO 2024 Elemeleri B Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Horozlar, 4-0 kazandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Antoine Griezmann, 8. dakikada Dayot Upemacano ve 21 ile 88. dakikada takımın yeni kaptanı Kylian Mbappe kaydetti. Hollanda'da ise Memphis Depay, uzatma dakikalarında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla Fransa, EURO 2024 Elemeleri'ne 3 puanla başladı. Horozlar, gruptaki bir sonraki maçında İrlanda Cumhuriyeti ile 27 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Hollanda ise aynı tarihte Cebelitarık'ı ağırlayacak.
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