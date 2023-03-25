Mbappe'nin ilk kaptanlık maçında Fransa, Hollanda'yı gole boğdu - Son Dakika
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Mbappe'nin ilk kaptanlık maçında Fransa, Hollanda'yı gole boğdu

25.03.2023 09:44

EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Fransa, sahasında Hollanda'yı 4-0 yendi. Portakallar karşısında oyunun tek hakimi olan Fransa'da kaptanlık bandıyla ilk maçına çıkan Kylian Mbappe attığı iki golle maçın yıldızlarından birisi oldu.

Fransa ile Hollanda, EURO 2024 Elemeleri B Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Horozlar, 4-0 kazandı.

MBAPPE YILDIZLAŞTI

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Antoine Griezmann, 8. dakikada Dayot Upemacano ve 21 ile 88. dakikada takımın yeni kaptanı Kylian Mbappe kaydetti. Hollanda'da ise Memphis Depay, uzatma dakikalarında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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FRANSA, 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla Fransa, EURO 2024 Elemeleri'ne 3 puanla başladı. Horozlar, gruptaki bir sonraki maçında İrlanda Cumhuriyeti ile 27 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Hollanda ise aynı tarihte Cebelitarık'ı ağırlayacak.

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Kylian Mbappe, Hollanda, Fransa, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mbappe'nin ilk kaptanlık maçında Fransa, Hollanda'yı gole boğdu - Son Dakika
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