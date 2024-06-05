Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı - Son Dakika
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Spor

Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid\'den Arda Güler kararı

Kylian Mbappe'yi kadrosuna katarak takımdaki eksik parçayı tamamlayan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler'in geleceği merak konusuydu. İspanyol devi, Arda ile ilgili gelecek sezonki planını belirledi. Genç yıldızın önümüzdeki sezon sağ kanatta daha fazla forma şansı bulacak.

05.06.2024 22:12
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Sezonu Şampiyonlar Ligi zaferiyle tamamlayan Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili yeni sezon planı belli oldu.

FORMA GİYME ŞANSI YÜKSEK

Athletic'te yer alan haberde Arda Güler'in yeni sezonda takımda kalmasının beklendiği ve daha fazla süre bulabileceği belirtildi. Kylian Mbappe ve Endrick'in takıma katılmasıyla ön alandaki rekabetin artacağına dikkat çekilirken sağ kanatta Arda Güler'in forma giyme şansının yüksek olduğu kaydedildi.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid'deki ilk sezonunda 3 şampiyonluk sevinci yaşayan Arda Güler, sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giydi. Arda Güler, bu sezon 12 maçta süre alırken 6 gol kaydetti.

Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mbappe sonrası planlar değişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ankara null: gatafeye gidecek az sabir 6 33 Yanıtla
    Emir Kozcu: kına yakarsın sende 16 4 Ankara null: yaktim zilleri taktim bu milli macta oynarsa.......... 2 4
  • Sabri İnce: Haydi İnşallah . Gönül ister ki her maç oynasın. 27 0 Yanıtla
    Talat Yelbuz: futbol öle ilgin varmi membappe yokken oynayamayan o geli cemi oynayacak memppambe, viniccus, Rodrigo, Endrik, belingam bunların arasında arda şaka 3 9
  • Talat Yelbuz: Ya sakamisin 2 rant süper yetenek gelmiş geçen sene oynayamayan bebe bu sene mi oynayacak ,KİRALIK yada müzmin yedek 4 10 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Yine sakatlanır. 2 11 Yanıtla

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