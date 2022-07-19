Mbaye Diagne, eski günlerine Fatih Karagümrük ile dönmek istiyor - Son Dakika
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Mbaye Diagne, eski günlerine Fatih Karagümrük ile dönmek istiyor

19.07.2022 10:33
Mbaye Diagne, eski günlerine Fatih Karagümrük ile dönmek istiyor

Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın Senegalli santraforu Mbaye Diagne'yi renklerine bağladığı. Süper Lig'de gol krallığı da yaşayan Diagne, eski günlerine Karagümrük forması altında dönmek istiyor.

Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın Senegalli santraforu Mbaye Diagne'yi renklerine bağladığı. Süper Lig'de gol krallığı da yaşayan Diagne, eski günlerine Karagümrük forması altında dönmek istiyor.

Karagümrük, Andrea Pirlo'nun takımın başına gelmesiyle birlikte transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Galatasaray'ın 30 yaşındaki Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne'yi kadrosuna kattı. Kariyerinde 4 kupası olan Diagne, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'de de gol kralı olmuştu.

SÜPER LİG'DE 78 MAÇTA 53 GOL, 20 ASİST

Mbaye Diagne, 2019 yılında Kasımpaşa forması giymeye başladı. Sergilediği performans ile Galatasaray'a transfer olan başarılı golcü, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun gol kralı oldu. Süper Lig kariyerinde 78 maçta 53 gol kaydeden tecrübeli santrfor, söz konusu müsabakalarda 5 bin 492 dakika sahada kalırken, 7 de asist yaptı. Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile 14'ü Süper Lig, 8'i Avrupa kupaları olmak üzere 22 karşılaşmada görev aldı ve 4 gole imza attı.

208 MÜCADELEDE 101 GOL, 20 ASİST

Futbola İtalya 4. Ligi takımlarından Bra'da başlayan Senegalli yıldız, kariyerinde 208 maça çıktı. Al-Shabab, Club Brugge, Westerlo, Lierse, West Bromwich, jpest ve Tianjin Jinmen takımlarında top koşturan 30 yaşındaki santrfor, 2018-2019 yılında ayak bastığı Türkiye'de de Kasımpaşa ve Galatasaray'ın başarısı için ter döktü. 208 maçta 101 kez rakip fileleri havalandıran Diagne, söz konusu mücadelelerde 20 de asist katkısı yaptı. Mbaye Diagne, ilk olarak 9 Eylül 2018 tarihinde giydiği Senegal forması ile 11 maça çıktı ama gol sevinci yaşayamadı.

KARİYERİNDE 4 KUPA VAR

Kariyerindeki ilk kupasını 2018-2019 sezonunda Galatasaray forması ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak elde eden Diagne, sarı-kırmızılı ekiple Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları da yaşadı. Bir sonraki sezon kiralık olarak Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge'ün yolunu tutan Senegalli, 2019-2020 sezonunda Belçika Ligi şampiyonluğu yaşadı.

(Yunus Kılıç - İHA)

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Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te Mbaye Diagne, Fatih Karagümrük'te
Kaynak: İHA

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