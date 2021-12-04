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Mbaye Diagne ligde ikinci golünü attı - Son Dakika

Mbaye Diagne ligde ikinci golünü attı

04.12.2021 21:27
Mbaye Diagne ligde ikinci golünü attı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Altay maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Altay maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci gol sevincini yaşadı. Avrupa kupalarında da 2 golü bulunan Diagne gol sayısını da 4'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Altay ile karşılaşan Galatasaray'da takımın ikinci golünü Mbaye Diagne kaydetti. Mücadelenin 79. dakikasında sahneye çıkan Diagne kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Senegalli futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını da 2'ye çıkardı. 30 yaşındaki futbolcunun bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1'er golü bulunuyor.

Karşılaşmaya yedek başlayan Mbaye Diagne, 69. dakikada Mustafa Muhammed'in yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Mbaye Diagne ligde ikinci golünü attı
Mbaye Diagne ligde ikinci golünü attı

Spor Toto Süper Lig, Mbaye Diagne, Galatasaray, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mbaye Diagne ligde ikinci golünü attı - Son Dakika Spor


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