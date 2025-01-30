MCH Arena: Danimarka'nın Kalbinde Modern Bir Stat - Son Dakika
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Spor

MCH Arena: Danimarka'nın Kalbinde Modern Bir Stat

Herning'deki MCH Arena, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak dikkat çekiyor.

30.01.2025 10:47
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Danimarka'nın Herning şehrinin kalbinde yer alan MCH Arena, yaklaşık 12 bin kişilik kapasitesine rağmen uluslararası etkinlikleriyle adından söz ettiriyor.

1999 yılında iki futbol kulübünün birleşmesiyle kurulan Midtjylland futbol takımına 2004 yılından beri ev sahipliği yapan stat, Herning şehrinin güneyinde yer alıyor.

İnşaatına 2003 yılında başlanan ve 27 Mart 2004 tarihinde kullanıma açılan MCH Arena, önemli bir ilki de barındırıyor.

Tamamlandığı yıl Danimarka'da ilk kez bir stada isim sponsorluğu alınmasıyla tarihe geçen MCH Arena, tek katlı ve üzeri kapalı dört tribünden oluşuyor.

Futbol sahasına yakın tribünler nedeniyle seyirciyi oyunun içine çekmeyi başaran stat, oluşturduğu atmosferle büyük heyecan sunuyor.

Danimarka Milli Takımı'nın 4 hazırlık maçına da ev sahipliği yapan stat, futbolun yanı sıra diğer branşlarda da spora hizmet ediyor.

Ulusal maçlarda 12.055 olan kapasitesinin tamamı kullanılabilirken, FIFA ve UEFA maçlarında kapasitesi 10.150'ye düşen MCH Arena'da 2011 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3 grup 1 de yarı final maçı oynanmıştı.

Danimarka'nın iklimine çözüm alttan ısıtma sistemi

MCH Arena, küçük olmasına karşın modern altyapısıyla ulusal ve uluslararası etkinliklere imza atıyor.

Danimarka'nın en büyük 9. stadı olan MCH Arena, zeminin altında ısıtma sistemini de bünyesinde barındırıyor.

Bu sistem, özellikle Danimarka'nın sert kış şartlarında saha yüzeyinin uygun durumda kalmasına yardımcı oluyor.

MCH Arena'nın şehri Herning

Danimarka'nın Jutland Yarımadası'nda Orta Jutland Bölgesi'nde yer alan Herning, kültürel etkinlikleri ve sanat merkezleriyle tanınıyor.

Sanat ve sporun iç içe geçtiği şehir, doğal güzellikleriyle de önemli fırsatlar sunuyor.

Şehirde, Carl-Henning Pedersen ve Else Alfelt Sanat Müzesi gibi önemli sanat müzeleri bulunurken, ünlü heykeltıraş Ingvar Cronhammar'ın anıtsal eseri "Elia" da burada yer alıyor.

Ayrıca, şehir merkezindeki butik mağazalar ve yerel kafe kültürü de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Çiftçilere mal ve hizmet sağlayan bir ticaret merkezi olarak kurulan şehrin nüfusu 50 binin biraz üzerinde.

Tekstil endüstrisinin geliştiği Herning, mobilya ve makina üretimi gibi sanayi yapısına da sahip.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor MCH Arena: Danimarka'nın Kalbinde Modern Bir Stat - Son Dakika

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