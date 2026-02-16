McKennie: Galatasaray'ı Yenmek İstiyoruz - Son Dakika
McKennie: Galatasaray'ı Yenmek İstiyoruz

McKennie: Galatasaray'ı Yenmek İstiyoruz
16.02.2026 22:34
Weston McKennie, Galatasaray maçı öncesi kazanmaya odaklandıklarını belirtti.

Juventus'un ABD'li futbolcusu Weston McKennie, Galatasaray karşılaşmasını kazanmak istediklerini söyledi. McKennie ayrıca atmosfer hakkında milli futbolcu Kenan Yıldız ile de konuştuklarını ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus yarın saat 20.45'te deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Juventus'un ABD'li futbolcusu Weston McKennie, RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sarı-kırmızılılarla önemli bir maç oynayacaklarını ifade ederek, "Juventus, bütün bu maçlara önem veriyoruz. Her zaman kazanan takım olmak amacındayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Ben takımımın için her zaman her şeyi yapmaya hazırım. Hocam kaleci ol derse kaleci olurum. Takımım için ne görev verirlerse yaparım. Ben mümkün olduğu kadar sahaya konsantre olmaya çalışıyorum. Kendimi göstermek istiyorum" diye konuştu.

Serie A'da bu hafta oynadıkları Inter maçında yaşanan olaylarla ilgili soruya 27 yaşındaki futbolcu, "Aslında biraz zor bir şeydi. Her zaman böyle zorluklar olmuyor. Şu anda buradayız. Mümkün olduğu kadar yarınki maça konsantreyim. Böyle şeyleri geride bırakmak istiyorum. Geleceğe bakmak istiyorum. Elimizden gelenin en fazlasını yapmak için buraya geldik" şeklinde cevap verdi.

"Kenan ile atmosfer hakkında konuştuk"

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ile atmosfer hakkında konuştuğunu söyleyen McKennie, "Ben burada yıllar önce oynadım. Atmosferi gayet iyi tanırım. Taraftarları çok iyi bilirim. Sahayı bilirim. Kenan bizim için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın, Juventus ile oynadıkları maçlarda daha fazla galibiyetinin olmasının hatırlatılması üzerine Weston McKennie, "Hayır baskı yapmıyor. Çünkü biz bu takımla Galatasaray'a karşı oynamadık. Bu bizlerin için yeni deyim olacak. Kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Sahada elinden geleni yaptığını aktaran ABD'li futbolcu, "Hoca ne derse onu yaparım. Önemli olan takımın kazanması. Galatasaray'ın da çok önemli oyuncular var. Barış Alper Yılmaz var. Onlar da zorluklar yapıyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:13
23:09
22:56
21:59
21:15
20:18
