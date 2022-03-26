McKenzie Adams: "7-8 aylık çalışmanın meyvesini aldık" - Son Dakika

- McKenzie Adams: "7-8 aylık çalışmanın meyvesini aldık"

İSTANBUL - Eczacıbaşı Dynavit'in başarılı oyuncularından McKenzie Adams, CEV Kupası şampiyonluğunun tarif edilemez bir duygu olduğunu söyleyerek, "7-8 aylık çalışmanın meyvesini almış olduk" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanşında Alman rakibi Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu. Turuncu-beyazlıların başarılı oyuncularından McKenzie Adams, İhlas Haber Ajansı muhabirine şampiyonluğu anlattı. Bu kupayı Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne ikinci kez kazandırmanın muhteşem bir duygu olduğunu ifade eden Adams, "Takım olarak zorlu bir sezon geçirdik. Ama takım halinde kaldık. Motivasyonumuzu hep koruduk. Çok sıkı çalıştık ve muhteşem bir başarıya ulaştık. Tarif etmesi neredeyse imkansız bir duygu yaşıyorum. 7-8 aylık çalışmanın meyvesini almış olduk. Mükemmel bir duyguydu, harikaydı ve çok duygusaldı. Tarif etmesi gerçekten zordu" diye konuştu.

Sezonun geri kalanı için ise ABD'li voleybolcu, "Tabii ki ilk şampiyonluğumuzu kazandığımız için çok mutluyuz ama şu an sadece bir kupa kazanmış durumdayız, şimdi sezonun bir başka önemli kısmına giriş yapacağız. Umarım o kupayı da müzemize getiririz" şeklinde konuştu.