Medine Ravza Güleç Galatasaray Kadın FK\'ya Transfer Oldu

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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kadın Futbol Kulübü oyuncusu Medine Ravza Güleç, Galatasaray Kadın FK transfer oldu.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kadın Futbol Kulübü oyuncusu Medine Ravza Güleç, Galatasaray Kadın FK transfer oldu. Spor akademilerinde eğitim gören yüzlerce sporcudan sadece biri olan Güleç'in transfer işlemleri tamamlanırken, destekleri için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Baş ve antrenörleri ile birlikte Başkan Söğüt'ü ziyaret eden Medine Ravza Güleç, bugüne kadar gördüğü desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Söğüt'te Güleç'i tebrik ederek başarılar diledi. Başkan Söğüt, "Adeta sporcu fabrikası olan kulübümüz, ülkemize ve milli takımımıza farklı branşlarda sporcular yetiştirmeye devam edecek. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ