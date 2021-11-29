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Medipol Başakşehir, Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

29.11.2021 14:43
Medipol Başakşehir, Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Bodrumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın sahasında Bodrumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 17.00'de Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Terim Stadı, Türkiye Kupası, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Bodrumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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