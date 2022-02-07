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Medipol Başakşehir, Miguel Vieira ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Medipol Başakşehir, Miguel Vieira ile yollarını ayırdı

07.02.2022 12:03
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Medipol Başakşehir'de Portekizli futbolcu Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miguel Vieira'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Vieira'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

Başakşehir, 2019-2020 sezonu öncesi kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Vieira'yı, aynı sezon Avusturya ekibi Wolfsberger ve 2020-2021 sezonunda da Belçika ekibi KV Red Star Waasland-Beveren'e kiralık olarak göndermişti.

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Başakşehir, Miguel, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Miguel Vieira ile yollarını ayırdı - Son Dakika Spor


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