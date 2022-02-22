Medipol Başakşehir galibiyet serisini 4 maça yükseltti - Son Dakika
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Medipol Başakşehir galibiyet serisini 4 maça yükseltti

22.02.2022 22:48
Medipol Başakşehir galibiyet serisini 4 maça yükseltti

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir, puanını 46'ya yükselti. Turuncu-lacivertli takım bu sezon 5. yenilgisini alan 3. sıradaki İttifak Holding Konyaspor ise arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. İttifak Holding Konyaspor ise Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Gulbrandsen 4. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Norveçli oyuncusu Fredrik Gulbradsen, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü Konyaspor'a attı.

Mücadelenin 49. dakikasında fileleri havalandıran Gulbrandsen, skoru 1-1'e getiren isim oldu.

Ndayishimiye sakatlandı

???????Medipol Başakşehir'in Burundili savunma oyuncusu Youssuf Ndayishimiye mücadelenin 22. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Arka adalesini tutarak yerde kalan oyuncunun yerine 24. dakikada Alexandru Epureanu oyuna dahil oldu.

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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