Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Erdinç Sözer - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Erdinç Sözer

22.02.2022 22:57
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Erdinç Sözer

Spor Toto Süper Lig'in 21. erteleme maçında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, ortaya koydukları futbol ve galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. erteleme maçında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, ortaya koydukları futbol ve galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Sözer, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu, iki takımı da tebrik etmek gerek. Çok hızlı bir maç oldu. İlk yarı karşılıklı pozisyonlar oldu. Kontra ataktan Konya golü attı, devreye girdik. İkinci yarı çok büyük istekle başladık, iki çok güzel golle maçı aldık. Hedefimiz galibiyetti. Hedefimiz her zaman zirveye gitmek, bunu hafta hafta gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Birçok eksik oyuncuları olduğunu hatırlatan Erdinç Sözer şöyle konuştu:

"Takım olarak sahaya çıkıyoruz. Her zaman tek tek oyuncular üzerinden oyuna bakmıyoruz. bir aile gibi sahaya çıkıyoruz. En çok bunu övmek gerek. Bugünkü oyuncular son zaman az oynadı. Alex, Fredi, Sasha, Emre Çolak olsun hepsi takıma istediğimiz katkıyı veriyor. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Eksiğimiz çoktu ama yine takım olarak sahaya çıktık. Hedefimiz galibiyetti bunu bu takımla aldık, o yüzden takımı tebrik etmek gerek. Atabey girdi, bu sene çok az maç oynadı ama gösterdiği mücadeleye saygı duyuyorum. Biz ekip olarak, en çok buna seviniyoruz."

Sözer, Youssouf Ndayishimiye'nin sakatlığının sorulması üzerine ise "Şu ana kadar haber alamadık. Üst bölgede zorluk çekti. Yarın kontrol edip haber vereceğiz." yanıtını verdi.

Erdinç Sözer takımın hedefleriyle ilgili olarak ise, "Zirveyi istiyoruz. Konya ikinci, onları yendik, çok az puan farkı kaldı. Maçta maç hedefimiz var. Birinci olabilirsek birinci, ikinci olabilirsek ikinci, bunu her maç gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Erdinç Sözer
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Erdinç Sözer
Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Erdinç Sözer

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İttifak Holding Konyaspor maçının ardından İttifak Holding Konyaspor maçının ardından Erdinç Sözer: 'Takımın mücadelesi bizi çok mutlu etti' Erdinç Sözer: 'Takımın mücadelesi bizi çok mutlu etti'

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Başakşehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Erdinç Sözer - Son Dakika


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