Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği GZT Giresunspor'u 3-1 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, çok iyi oynadıklarını ve güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Rakip çok disiplinli ve organize bir takım. Güzel başladık, 1-0 öne geçtik ama bir kornerden gol yedik. Devre 1-1 sona erdi. İkinci yarıya çok farklı başladık. Daha istekli, öne doğrudan topu taşıyıp goller bulduk. Takım çok güzel reaksiyon gösterdi. İstediğimiz galibiyeti aldık. Hep böyle oynamamız gerek. İkinci yarı gösterdiğimiz istekle, ikinci devre galibiyeti yakaladık." ifadelerini kullandı.

Erdinç Sözer, ilk yarının son haftasında oynayacakları Trabzonspor karşılaşması hakkında ise "Puan farkını düşünmüyoruz. Kendi oyunumuza bakıyoruz. Güzel bir duruma geldik. Trabzon'a gidiyoruz bizim için yılın son maçı. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Çok güzel, iddialı bir maç olacak. Kendi oyunumuzu oynamak isteriz. Kendi oyun felsefemizi, pas oyunumuzu sahaya koymak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.