Medipol Başakşehir hazırlık maçında Altay'ı 4-0 yendi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Burdur'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Altay'ı 4-0 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde sürdüren Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık maçında Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Altay'ı 4-0 yendi. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Bangura, Serdar Gürler, Nacer Chadli ve Atabey Çiçek kaydetti.SON MAÇ ANTALYASPOR'A KARŞI
Burdur kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Urayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 3-0 yenen Başakşehir, son hazırlık maçını pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynadıktan sonra Burdur kampını tamamlayacak.
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