Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı - Son Dakika
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Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı

21.08.2022 21:19
Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kayserispor maçıyla turuncu-lacivertli formayı ilk kez giydi.

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, Kayserispor maçıyla turuncu-lacivertli formayı ilk kez giydi. Mesut, 80. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşırken, turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil ilk kez oynadı. Müsabakaya yedek başlayan Özil, 80. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna girdi. 33 yaşındaki futbolcu oyuna girmeden önce turuncu-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Mesut Özil'in oyuna girmesini istedi.

Mesut son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçında oynamış, 46. dakikada yerini Dimitrios Pelkas'a bırakmıştı. Başarılı futbolcu, Başakşehir'in evinde Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayla 154 gün sonra sahaya çıktı. - İSTANBUL

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Yukatel Kayserispor: 2 - 0 Yukatel Kayserispor: 2 - 0 Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: İHA

Berkay Özcan, Kayserispor, Mesut Özil, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mesut Özil, Başakşehir ile ilk maçına çıktı - Son Dakika

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