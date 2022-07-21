Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçı

21.07.2022 20:18
Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara,...

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir- Maccabi Netanya maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini, Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham, Takang, Karzev, Twumasi, Rotman, Itzhak

YORUMLAR
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Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, Gürcistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçı - Son Dakika
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