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Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika

Medipol Başakşehir maçından notlar

25.12.2021 18:59
Medipol Başakşehir maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzonspor, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Trabzon spor, evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Emre Eyisoy ve İbrahim Bozbey yaptı.

5 YILDIR EVİNDE YENEMEDİ Trabzonspor ile rakibi Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez de rakibine mağlup oldu, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, evinde son galibiyetini 2015 yılında almıştı. Bordo mavililer bu akşam gerçekleştireceği 27'nci karşılaşmada rakibini yenerek 5 yıllık hasrete son vermek istiyor.KAPALI GİŞE2021-22 sezonunun ilk yarısının kapanış maçına Trabzonspor taraftarı adeta akın etti. Satışa çıkan biletlerin yüzde 99'u tükendi, 40 binden fazla coşkulu taraftar tribünleri doldurdu. Zorlu karşılaşmaya gurbetçilerin ilgisi büyük olurken, yerel yönetimler kent içi trafiği rahatlatmak için ilçelerden gelen taraftarlar için otobüs kaldırdı. Ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) hafta içi aldığı karara göre, Trabzonspor'un bu akşamki karşılaşması itibariyle başlamak üzere maç saatlerinde kente TIR girişleri yasaklandı.2021-22 sezonunda 18 haftada 45 puan toplayan Trabzonspor, rakibi karşısında puan alırsa ilk yarılar itibariyle Spor Toto Süper Lig'de en fazla puan toplayan ekip olarak spor tarihine geçecek.TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Nwakaeme, Gervinho, Edgar Ie ve Vitor Hugo'nun yokluğunda oluşturduğu alternatif kadroyu sahaya sürecek.Trabzonspor'da bugün oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında kadroda yer alan Djaniny, Bakasetas ve Siopis kart sınırında bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de ise, sakatlığı nedeniyle Tolga Ciğerci ile kart cezalısı olan Ömer Ali Şahiner zorlu karşılaşmada forma giymeyecek.


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Spor Toto Süper Lig, Halil Umut Meler, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika Spor


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