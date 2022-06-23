Medipol Başakşehir sezonu açtı

Medipol Başakşehir, 2022-2023 sezonu öncesi yaptığı ilk antrenman ile hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yer alan antrenman sahasındaki ilk çalışma öncesinde teknik heyet ve futbolcular, toplu şekilde basın mensuplarına poz verdi. Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmana yeni transferlerden izinli olan Lucas Biglia katılmazken; Patryk Szysz ve Alper Karaman idmanda yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon ve 5'e 2 çalışmasıyla devam etti.Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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