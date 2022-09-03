Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor maçının ardından - Emre Belözoğlu (1) ?????????????? - Son Dakika
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Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor maçının ardından - Emre Belözoğlu (1) ??????????????

03.09.2022 22:42
Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor maçının ardından - Emre Belözoğlu (1) ??????????????

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu,Corendon Alanyaspor karşılaşması ardından açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu,Corendon Alanyaspor karşılaşması ardından açıklamalarda bulundu.

YORUMLAR
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Emre Belözoğlu: 'Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu' Emre Belözoğlu: 'Bizim için çok değerli bir 3 puan oldu' Alanyaspor maçının ardından Alanyaspor maçının ardından
Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor maçının ardından - Emre Belözoğlu (1) ?????????????? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor maçının ardından - Emre Belözoğlu (1) ?????????????? - Son Dakika
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