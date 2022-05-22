Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
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Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçından notlar

22.05.2022 16:02
Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Trabzonspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 3 değişiklik yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Trabzonspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'in ilk 11'inde, son maça göre 3 değişiklik yapıldı.

Turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakada ilk 11'de yer alan Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Fredrik Gulbrandsen'in yerine, Danijel Aleksic, Serdar Gürler ve Stefano Okaka ilk 11'de sahaya çıktı.

İstanbul ekibinde sakatlıkları bulunan Youssuf Ndayishimiye ve Fredrik Gulbrandsen maç kadrosunda yer almadı.

Başakşehirli futbolcular Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı

Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı.

Saha kenarında koridor oluşturan Başakşehirli futbolcular, soyunma odasından çıkan bordo-mavili oyuncuları alkışlarla kutladı.

Medipol Başakşehir Kaptanı Mahmut Tekdemir, eski takım arkadaşı Edin Visca'ya da çiçek verdi.

Edin Visca ilk kez Başakşehir'e karşı

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, turuncu-lacivertli ekibe karşı ilk kez rakip oldu.

Başakşehir'de 10,5 sezon forma giyen Visca, ara transfer döneminde Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza atmıştı.

Yusuf Yazıcı da tribünde

???????Medipol Başakşehir ile Trabzonspor mücadelesini izleyenler arasında bordo-mavili takımın eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da yer aldı.

Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf, 2019-2020 sezonunda Fransız ekibi Lille'e transfer olmuştu.

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Kaynak: AA

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