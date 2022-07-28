Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu! - Son Dakika
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Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!

28.07.2022 21:45

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında Maccabi Netanya'yı İsrail'de 1-0 mağlup ederek bir üst turu garantiledi. Temsilcimiz, 3. eleme turunda Breidablik-Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle maç yapacak.

Medipol Başakşehir, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Maccabi Netanya'yı İsrail'de 1-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.

BAŞAKŞEHİR TURLADI

Karşılaşmanın henüz9. dakikasında Ndayishimiye ile 1-0 öne geçen Başakşehir, mnücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya başardı. Temsilcimiz 1-0 kazanmayı başardığı maçın ardından adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını 3. eleme turuna yazdırdı.

İLK MAÇ 4 AĞUSTOS'TA

Medipol Başakşehir , 3. eleme turunda Breidablik-Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 3. eleme turunda birinci maç 4, ikinci maç ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1-1'in rövanşında deplasmanda İsrail'in Maccabi Netanya takımını 1-0 yenerek 3. eleme turuna...

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Medipol Başakşehir Fk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu! - Son Dakika


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21:45 Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!
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SON DAKİKA: Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu! - Son Dakika
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